Coldplay celebra el cumpleaños de Chris Martin lanzando ‘Hypnotised’

La banda británica dio a conocer su nueva canción, una balada de piano. El tema será la primera pista del mini álbum ‘Kaleidoscope’, esperado para el 2 de junio.

Después de una introducción ambiental de campanas que recuerda a los islandeses Sigur Ros, ‘Hypnotised’ se convierte en una balada rock más clásica. En ella, Chris Martin dice que no será "jamás un santo" y que consigue la salvación a través del amor.

La canción está acompañada de un video compuesto por una yuxtaposición de paisajes naturales en colores pastel.

‘Kaleidoscope’, explica Coldplay, es una obra "hermana" del último álbum de la banda, A Head Full of Dreams, lanzado en 2015, que contenía un solo título llamado ‘Kaleidoscope’.

El mini álbum incluye también el título ‘Something Just Like This’, fruto de una reciente colaboración con el dúo de música electrónica The Chainsmokers, y otras tres piezas que aún no han presentado.

El video, presentado en redes sociales por la banda, ya cuenta con más de 1 millón de visitas.

El cuarteto británico, que disfruta de un gran éxito internacional desde su álbum debut ‘Parachutes’ (2000), se encuentra actualmente en una gira mundial que lo llevará a Asia el 31 de marzo, antes de regresar en Europa y América del Norte.

Coldplay también actuará el 6 de julio en el Global Citizen Festival en Hamburgo, un evento dedicado a la lucha contra la pobreza.

Coldplay ha vendido más de 100 millones de discos y ganado numerosos premios. Entre sus canciones más conocidas están ‘Yellow’, ‘Viva la Vida’, ‘Clocks’, ‘Princess of China’ y ‘A Sky Full of Stars’.