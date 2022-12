Coldplay conmueve a miles con canción dedicada a damnificados por huracán Harvey

‘Houston #1’ es el nombre del tema que interpretó la banda durante un concierto en Miami.

“From Miami, we are sending love to Houston (Desde Miami mandamos nuestro amor a Houston)”, dice la canción, que es también un homenaje a la música country, muy relacionada con esa parte de Estados Unidos.

Además, Chris Martin, vocalista de la banda inglesa, mostró su tristeza por tener que cancelar los conciertos en Texas debido a la catástrofe natural.

En este estado, unas 8.000 personas han sido llevadas a refugios y cientos esperan ser rescatados de las aguas crecidas.