“Colombia este Grammy es para ustedes y para todos mis fans”: Juanes

"Esto significa mucho para mí", admitió el artista sobre el escenario del Teatro Nokia, de Los Ángeles, donde se celebra una gala previa en la que se reparte la mayoría de los galardones antes de la ceremonia en directo de los Grammy.

"Quiero compartirlo con todo mi equipo y con Fonseca", comentó el cantante en alusión a su compatriota, también nominado en esa categoría. "Gracias al gran maestro Juan Luis Guerra, que fue productor del disco. Gracias a mi esposa, a mis hijos y, por supuesto, a Dios. Colombia, esto es para ustedes", gritó exultante.

Lo mejor de los Grammy 2013

La banda neoyorquina "FUN" se llevó el Grammy a la Mejor Canción del Año por el tema "We Are Young", uno de los momentos álgidos de la ceremonia.

Por su parte, la británica Adele se llevó el galardón a la Mejor Actuación Pop en solitario, por "Set Fire To The Rain", mientras que Frank Ocean puso su nombre al Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea, por "Channel Orange".

"The Black Keys" se confirmaron como los grandes vencedores de la velada con un cuarto gramófono dorado, esta vez como Mejor Actuación de Rock, por "Lonely Boy".

Los otros dos galardones presentados en directo fueron los de Mejor Actuación de Country en Solitario ("Blown Away", de Carrie Underwood) y Mejor Álbum Pop Vocal ("Stronger", de Kelly Clarkson).

"The Black Keys" se hicieron con tres Grammy en la gala previa: Mejor Disco de Rock ("El Camino"), Mejor Canción de Rock ("Lonely Boy") y Mejor Productor (para Dan Auerbach, guitarrista y cantante de la formación).

Skrillex triunfó también por partida triple: Mejor Álbum de Música Electrónica y Mejor Álbum Dance, por "Bangarang", así como Mejor Remezcla por "Promises".

El australiano Gotye cosechó dos galardones: Mejor Álbum de Música Alternativa ("Making Mirrors") y Mejor Actuación Pop de un Dúo o Grupo, por la canción "Somebody That I Used To Know".

El tema "Niggas in Paris", de Jay-Z y Kanye West, se llevó las estatuillas a la Mejor Actuación de Rap y a la Mejor Canción de Rap, mientras que el mejor album de ese género fue para "Take Care", de Drake.

Asimismo Beyoncé ganó el Grammy a la Mejor Actuación de R&B por "Love on Top", en tanto que Paul McCartney se hizo con el premio al Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional, por "Kisses on the Bottom".

El músico cubano Arturo Sandoval se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Big Band de jazz por "Dear Diz (Every Day I Think Of You) y The Clare Fischer Latin Jazz Big Band se hizo con el de Mejor Álbum Latino de Jazz, por "Ritmo".

El galardón al mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo fue para "Imaginaries", de Quetzal, mientras que la estatuilla al Mejor Álbum Tropical Latino se lo llevó "Retro", de Marlow Rosado y la Riquela.

Asimismo el gramófono dorado en el campo de Mejor Disco de Música Regional mexicana fue para Lila Downs por "Pecados y milagros".

El Mejor Video Musical Versión Corta se lo llevó Rihanna ("We Found Love"), en tanto que el galardón a la versión larga tiene la firma de Mumford & Sons, Edward Sharpe y The Magnetic Zeros and Old Crow Medicine Show por "Big Easy Express".

