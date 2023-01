Colombia ha sido una sociedad enclaustrada por décadas: Ricardo Silva reflexiona sobre la pandemia

El escritor habla sobre la ‘novela’ que estamos viviendo debido al coronavirus COVID-19 y qué podríamos aprender de esta crisis.

A propósito de la frase en uno de sus libros: “Es milagroso e inverosímil que tan pocos matrimonios acaben en asesinato”. ¿Cómo cree que les va a los matrimonios en esta pandemia?

Ricardo Silva: Yo creo que la humanidad es capaz de resistirlo todo, incluido el matrimonio. Creo que lo que está pasando en este momento es una prueba para todos. Si una pareja estaba a punto de divorciarse o acaba de casarse, está potenciando -como en un experimento humano- todos los sentimientos que se pueden sentir. Es un momento como los que se sueñan los dramaturgos para construir historias. Los matrimonios son duros usualmente, cómo será obligados a encerrarse.

¿Cómo aprender de este estado permanente de zozobra?

RS: Este es uno de esos tiempos difíciles de los que hablan los libros de historia y las novelas. Lo que uno ve es la resistencia humana, el coraje humano. Mientras no estemos en el apocalipsis, seguimos teniendo la vocación a corregirnos. Espero que eso sea lo que nos aparezca en este momento.

Nosotros hemos pasado por muchas novelas en Colombia, hemos tenido épocas de estar encerrados porque hay bombas, pánicos, miedos. Hemos sido una sociedad enclaustrada durante décadas. Ahora es el momento para que recordemos que hemos sido capaces de ser protagonistas de esas novelas y de superarlas, de sacar de ellas una recuperación de lo mejor de lo humano.

¿La humanidad saldrá diferente después de esto?

RS: Lo que ha pasado después de cada situación como esta -pestes, gripas, anteriores pandemias. Usualmente ha sido redoblar el esfuerzo por aniquilarnos, hemos vuelto con ganas de acabar con todo, hemos vuelto a guerras mundiales, a tratar de explotar todavía peor la naturaleza, a ser nuestros propios depredadores con mayor convicción.

Sin embargo, creo que en esta ocasión -también me parece horrible el tono moralista- pero creo que esta vez hay algo diferente y es que esa transformación con la que se sueña venía dándose desde hace rato. Hoy en día los poderosos no pueden abusar impunemente como se hacía antes, esta transformación es muy importante, ese empoderamiento de las ciudadanías del mundo me parece cada vez más claro.