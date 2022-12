Colombia llega a la final de Miss Universo

Paulina Vega, la representante de Colombia al Miss Universo, quedó el domingo entre las cinco finalistas -- la única latinoamericana del certamen.

Completaron el cuadro las reinas de belleza de Jamaica, Ucrania, Holanda y Estados Unidos, esta última de ascendencia mexicana.

La reina de Puerto Rico fue elegida como Miss Fotogénica y la de Nigeria como Miss Simpatía. Indonesia se llevó el premio al mejor traje típico.

En total 88 reinas de belleza de todo el mundo participaron en la 63ª edición del certamen. Argentina, Colombia, Venezuela y España habían quedado entre las 10 semifinalistas; Brasil entre las 15.

La ceremonia, televisada en vivo desde el estadio de la Universidad Internacional de la Florida, comenzó con la presentación de todas las aspirantes en extravagantes trajes típicos de sus respectivas naciones.

De inmediato todas las concursantes aparecieron en el escenario con faldas y tops o camisetas al cuerpo brillosas en colores coral, azul, fucsia y verde, identificadas con la clásica banda con el nombre de sus países.

La competencia se divide en tres categorías: traje de baño, vestido de noche y entrevista. Se esperaba entre el público una fuerte presencia de latinoamericanos que residen en Miami, especialmente de venezolanos y colombianos.

La Miss Universo saliente, la venezolana Gabriela Isler, apareció ataviada en un vestido largo sin mangas de color rosado con piedras y recordó lo feliz que se sintió representando a su país. Dijo que había encontrado su pasión ayudando a otras personas durante su reinado.

El sabor latino se sintió desde el comienzo con la presentación de la agrupación de Miami la Línea Band y más tarde con la actuación de Prince Royce, quien interpretó su éxito "Darte un beso" y su tema en inglés "Stuck on a Feeling". Su música se escuchó de fondo mientras las 15 semifinalistas desfilaban en trajes de baño fucsia de dos piezas.

Posteriormente, mientras las 10 semifinalistas caminaban por el escenario con elegantes traje de noche de distintos colores que marcaron sus estilizadas figuras, apareció en escena Nick Jonas acompañado por bailarinas. Minutos después se anunciaron las cinco finalistas, a quienes el jurado formulará preguntas antes de anunciar a la ganadora.

Otro de los artistas invitados a cantar fue Gavin DeGraw, quien interpretará sus éxitos "Fire" y "Finest Hour".

A lo largo de la gala se conocerá también quién es la triunfadora del concurso de traje típico, cuyo desfile se realizó cuatro días antes y del que se anunciaron previamente a cinco finalistas. Miss Argentina es la única latinoamericana en el grupo junto con las representantes de Canadá, Alemania, India e Indonesia. La ganadora se escogerá por decisión del jurado y el público, que puede votar vía Twitter.

Entre las preguntas que el jurado formulará a las participantes del concurso, habrá algunas del público, enviadas a través de la página de Miss Universo en Facebook.

El jurado de 10 miembros está integrado por el actor cubano William Levy, el productor musical cubano-estadounidense Emilio Estefan, la periodista colombiana y crítica de moda Nina García, el jugador de futbol americano DeSean Jackson, el actor y empresario Rob Dyrdek, el beisbolista Giancarlo Stanton, , el boxeador filipino Manny Pacquiao, la diseñadora de zapatos y presentadora de televisión estadounidense Kristin Cavallari, la actriz y presentadora británica Lisa Vanderpump ("Vanderpump Rules", "The real Housewives of Beverly Hills"), y la experta inglesa de moda Louise Roe.