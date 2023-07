Colombia vibró con el primer capítulo de Yo Me Llamo: hasta Mario Bros fue a las audiciones

Este miércoles, 26 de julio de 2023, se estrenó la novena temporada de Yo Me Llamo en el Canal Caracol. Fue un capítulo lleno de grandes sorpresas y que divirtió a millones de colombianos.

En este primer capítulo se presentaron imitadores de artistas de talla mundial como Shakira, Amy Winehouse, Alejandra Guzmán, Amanda Miguel, Miguel Bosé, Luis Miguel, Héctor Lavoe, entre otros.

Muchos de estos imitadores se llevaron el sí de los tres jurados: Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Sin embargo, algunos de los concursantes llamaron la atención y no precisamente por su capacidad a la hora de interpretar, pues muchos de ellos generaron asombro y risas entre el público.

Entre estos destacan personas que interpretaron a artistas como Feid, Bad Bunny y Axl. Incluso, hasta el mismísimo Mario Bros fue imitado en el programa.

Cabe resaltar que el talento brilló en la primera noche de audiciones de Yo Me Llamo y 9 participantes pasaron a la siguiente etapa.

Si desea conocer más acerca de Yo Me Llamo no se pierda todos los detalles en Caracol Televisión.

Yo Me Llamo se tomó Día a Día

Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, no pasó por alto el estreno de Yo Me Llamo . Por ello, hizo una llamativa puesta en escena para mostrarles a los televidentes algunas sorpresas que trae el programa.

Todo comenzó con la llegada de Carlos Calero y Melina Ramírez, presentadores de Yo Me Llamo, quienes posteriormente le dieron la bienvenida a los jurados: Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Momentos después, los presentadores de Día a Día empezaron a salir uno por uno imitando a varios artistas.

“Estamos, todavía, recibiendo talentos. Hay unos participantes que no alcanzaron a llenar formularios, sino que llegaron de últimos”, anunció Calero.

El primero en dar su show fue Iván Lalinde, quien imitó a Freddie Mercury. El periodista lució los famosos atuendos del cantante británico.

“¿De dónde sacó ese atuendo? Está sucio”, dijo Amparo Grisales a Lalinde, en tono irónico. Sin embargo, aseguró que sí se llama Freddie Mercury: “Por ser el único hombre de la presentación, por ser el único macho, te voy a dar un sí”.

Por su parte, Carolina Cruz imitó a Alejandra Guzmán. “Me gustó mucho tu lenguaje corporal, ese bailao tan sensual. Yo no conocía esos dotes, estás divina, estás preciosa, me faltó un poquito el ronquito, pero estuviste afinada y sensual. Para mí sí se llama”, opinó Amparo.

César Escola agregó: “Lo que me impresionó es cómo el elenco de Día a Día se va superando en cada temporada, hacía rato que no escuchaba notas afinadas”. Pipe Bueno aseguró que le gustaría “volver a ver esos movimientos en la escuela, así que sí se llama”.