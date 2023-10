Colombiana María Alejandra López queda en el top tres de Miss Grand International 2023

A lo largo de las semanas en las que se llevó a cabo el certamen de belleza Miss Grand International 2023, la representante colombiana María Alejandra López se posicionó como una de las favoritas.



Este 25 de octubre, en la ceremonia de coronación, realizada en la ciudad de Ho Chi Minn, en Vietnam, nuevamente la colombiana impactó a los asistentes y dejó la bandera de nuestro país en alto con su participación.

Aunque no se llevó la corona, la colombiana quedó en el top tres, como princesa, superando a Estados Unidos y Vietnam. La ganadora fue Luciana Fuster, Miss Grand Perú, y en segundo lugar quedó la representante de Birmania.

Así fue el paso de María Alejandra López por Miss Grand Internacional:

Miss Grand Colombia sorprendió a lo largo del certamen, quedando en los top 20 y 10 La pereirana de 28 años pasó cada filtro con su vestido de gala, traje de baño y un discurso sobre la paz bastante conmovedor que la llevó a las cinco finalistas.

"He vivido guerras en mi país y en mi propia vida, he sentido el dolor de la pérdida y la muerte en mi pecho, siento su dolor, Israel y Palestina ... esta es una guerra que discrimina y todas las víctimas son solo humanas. Hay que implorar que detengan la guerra, que dejen de tomar vidas de personas inocentes. En mi país parece que el daño no puede ser completamente reparado, pero hay esperanza, nuestras naciones hacen acuerdos de paz y creo que todos podemos unirnos en el mismo propósito. No podemos cambiar el pasado, pero podemos empezar a trabajar ahora en reconstruirnos con amor, porque el amor es lo que levanta a las naciones después de las guerras. Hoy quiero pedirles que exijamos paz en el mundo", expresó la colombiana.



Tras esto, María Alejandra López quedó en las cinco finalistas con las representantes de Estados Unidos, Vietnam, Birmania y Perú. La colombiana descrestó con un vestido de gala con colores cálidos en los que destacaba la tela naranja que colgaba de sus brazos.

Las cinco tuvieron que responder la pregunta final, previo a la coronación. La pregunta fue: "El conflicto entre Israel y Hamás en estos 18 días ha dejado cerca de 8.000 víctimas. Si pudiera hablar con un líder mundial sobre esto, ¿con quién sería y qué le diría?".

La respuesta de la también modelo colombiana María Alejandra López fue: "Primero hablaría con el líder de Israel y le pediría a reconocer a Palestina como un país oficial, todos merecemos ser reconocidos. Luego hablaría con el líder de Hamás porque no creo que esto sea algo de los ciudadanos de Israel o Palestina, son los terroristas los que están haciendo cosas horribles a la humanidad en este territorio. No es Israel o Palestina, no podemos seguir dividiendo a la gente. Le preguntaría al líder de Hamás: ¿qué tiene en su cabeza, qué pasa por su mente, qué le pasó para que sea tan cruel? Porque yo estudié ingeniería humanitaria, me apasiona la psicología y creo que todo tiene una razón de ser y quisiera escucharla de él y decirle que detenga la guerra. Les pido a todos un minuto de silencio por las víctimas de Israel y Palestina".