Comentario de Juan Da a foto de Piqué y Clara Chía, el más popular de la publicación

La foto que compartió Gerard Piqué con su novia Clara Chía sigue dando de qué hablar y no solo por la polémica alrededor de la presunta infidelidad del exfutbolista a Shakira, sino por un comentario de Juan Da, uno de los influenciadores colombianos más reconocidos, que se volvió la más popular de la publicación.

El jueves 26 de enero de 2023, Gerard Piqué publicó una foto en sus Instagram con Clara Chía y las reacciones no se hicieron esperar, pues cuenta con casi 4 millones de me gusta y cientos de miles de comentarios, entre ellos, el de Juan Da.

“Tan bonita tu hija 😻”, fue el comentario de Juan Da en la fotografía, tal vez haciendo referencia a que Clara Chía es mucho menor que el exfutbolista.

Sin embargo, las reacciones al comentario del influenciador colombiano tampoco se hicieron esperar, pues tiene un poco más de 400.000 me gusta y casi 7.500 respuestas, en la mayoría riéndose y expresándole su cariño.

Entre las respuestas a Juan Da se observaron las siguientes: “Tú que has sufrido de ansiedad y depresión, sabes que todos estos comentarios pueden llevar a quebrarse a una persona, no deberías hacerlo”, “Comadre, le preguntas a las ratas que tienes en tu jardín, que si se van a casar o no, sí, por fa” o “Eres el amor de mi vida y gracias a chandosa por salvarte ❤️🙌🏻”.

Clara Chía, ¿con ansiedad?

La ruptura de la relación entre Gerard Piqué y la colombiana de Shakira ha captado la atención de la prensa internacional. Un nuevo capítulo se escribe por estos días con las aseveraciones de la prensa española, que asegura que Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista, fue internada en una clínica por un ataque de ansiedad.

La prensa de Barcelona informa que Clara Chía llegó al hospital Quironsalud por un cuadro de ansiedad, producto de los comentarios que ha recibido en redes sociales tras el estreno de la 'Sesión #53' de Shakira y Bizarrap.

Según Lorena Vázquez y Laura fa, del podcast Las Mamarazzis, a pesar de que Clara Chía llevaba ocho días en casa de sus padres alejada del foco mediático, su respiración se alteró y tuvo que ir de urgencias al centro de salud.

Clara Chía ya fue dada de alta y allí los paparazis captaron la salida del hospital en compañía de Gerard Piqué. Difícil momento para la catalana quien, quizás, las puyas de la barranquillera le han pasado factura.