Comer carne de culebra, reto de ‘Lokillo’ en nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’

El humorista contó a qué tuvo que enfrentarse en su viaje a Corea y Hong Kong, en el Oriente lejano. Véalo desde mañana a las 9:00 p.m. en el Canal Caracol.

‘Lokillo’ repite la vuelta al mundo con su divertida personalidad, esta vez por el continente asiático.

Publicidad

“En esta oportunidad, viajé a Seúl, en Corea, estuve en Hong Kong y en Macao, que es una república independiente cerca de Hong Kong”, contó el humorista.

“(De ahí, coges un yate y te vas una hora por mar, es una cosa cheverísima”, explicó ‘Lokillo’ sobre la ubicación de los destinos que visitó.

El humorista contó la diferencia con su anterior experiencia en Rusia.

“Si en Rusia fue impresionante comer carne de caballo, no se imaginan en Hong Kong comer carne de culebra, para uno siempre está en el imaginario lo terrible que es tener que comer serpiente y me tocó, yo las había era tratado de pagar aquí en Colombia pero allá me toco comérmelas”, dijo entre risas.

Publicidad

Además, ‘Lokillo’ sorprenderá a los colombianos con sus historias al ritmo de su música.

“Para viajar ustedes no necesitan visas, solo necesitan sus sonrisas, así que pilas, te lo avisa ‘Lokillo’ con ‘La vuelta al mundo en 80 risas”, dijo.

Publicidad

En esta nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 risas’, ‘Lokillo’ le da la bienvenida a su amiga Sara Uribe. Con ella forma una dupla de alegría paisa.