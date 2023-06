Comic Con Colombia: el evento que reúne aficionados a la cultura geek inició en Bogotá

Los personajes de todos los tiempos que han acompañado a generaciones a través de los cómics y series de televisión cobran vida en la Comic Con Colombia, feria que se realiza en Corferias.

El salón de Corferias se transforma por estos días en un escenario de múltiples películas y dimensiones. Los visitantes pueden sentirse en un mundo de superhéroes, en el que hacen presencia Batman, Flash y hasta Superman.

Aquí todo es válido, pues cientos de fanáticos esperan durante todo el año esta feria para lucir de manera creativa sus mejores trajes.

Además, el gran salón se llena de emprendedores que buscan a través de la cultura geek, esa que reúne a los aficionados de la tecnología, en particular la vinculada a los videojuegos, y a la ciencia ficción.

Publicidad

“Friki se le denomina a la persona diferente, a las cosas extrañas, raras, y ahí están las guitarras frikis de Batman, Superman, de todos los superhéroes, películas y de todo el mundo del geek”, expresó Alejandro Mejía, dueño de Friki Guitar Collection.

Por otro lado, Linda Díaz, emprendedora en Bastord Customs, indicó que en su negocio los clientes pueden llevar una imagen o esta se busca por internet y ellos lo plasman en la prenda que desee el consumidor.

En la Comic Con están quienes exhiben su talento creando trajes que hacen que este mundo de la fantasía pase a la realidad y sea tangible.

Publicidad

“Hay trajes que nos han tomado más de un año en realizarlos por la cantidad de detalles y todo el estudio que le dedicamos a esto. Arranco yo a hacer un boceto, a diseñar el traje como tal, porque para hacer cosplay debo tener en cuenta cómo se debe poner, ya que no es un traje convencional, como unos pantalones y ropa, sino es una vestimenta de un personaje ficticio que se debe adaptar a la anatomía humana”, indicó Jorge Chaves, artista plástico.

Este año también hay un escenario para disfrutar de música en vivo, charlas con actores de doblaje y espacios para fotos con artistas internacionales como Juan Guzmán, quien es la voz en español latino de Rick Sánchez en la serie animada Rick y Morty.

“Lo que más disfruto es poder conocer cada día más a Rick, saber un poquito más de quién es él, porque es algo difícil de entender cómo es ese personaje y a veces me preguntó por qué me lo dieron a mí, por qué me tocó a mí interpretar a este loco científico”, agregó Juan Guzmán.

Usted puede programarse, pues son 150 actividades académicas y 25 eventos de experiencia para celebrar la primera década de Comic Con Colombia, que se desarrollará entre el 9 y 12 de junio de 2023 en Bogotá.