Comisión de Cine de Nueva Zelanda aprobó la reanudación de la grabación de Avatar 2

El rodaje de este filme se realizará bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

La Comisión de Cine de Nueva Zelanda aprobó la reanudación del rodaje de la secuela de Avatar, la exitosa película dirigida por James Cameron.

Según las autoridades sanitarias de ese país, este proceso se deberá llevar a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad, esto en aras de prevenir contagios de coronavirus COVID-19 en ese país.

Esta nueva entrega tiene programado su estreno para diciembre de 2021.

James Cameron celebró esta decisión compartiendo una serie de fotografías en la cuenta en Twitter de la película.

