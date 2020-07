¿Cómo enamoró el príncipe Harry a Meghan? Revelan otro secreto de la pareja antes de lanzar su libro

Se acerca la hora cero para el lanzamiento del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family (Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), ejemplar que, antes de salir, genera polémica.

La controversia en torno a esta publicación biográfica de la pareja, que el 11 de agosto estará en las librerías del mundo, se debe a las revelaciones de la relación de los que fueron los duques de Sussex con la monarquía.

Antes del lanzamiento, cada día se ventilan más secretos entre la pareja y lo nuevo es que el príncipe Harry abrió una cuenta secreta en Instagram para enamorar a Meghan Markle.

Aunque tenía prohibido tener una red social propia, utilizaba un perfil con el seudónimo "Spikeymau5"y, desde ahí, empezaron a programar sus citas secretas en 2016.

¿Y por qué el apodo de “Spikeymau5”? Por su admiración al Dj canadiense Deadmau5 y “spike” era el apodo que utilizaban en clave los integrantes del cuerpo de seguridad cuando querían referirse a Harry.