¿Cómo es J Balvin en su faceta de padre? Esto respondió Valentina Ferrer

Valentina Ferrer, modelo y pareja de J Balvin , habló de cómo les cambió la vida a los dos tras la llegada de Rio, su primogénito. También reveló detalles del cantante en su nueva faceta como padre.

Indicó que está disfrutando al máximo de esta etapa de su vida, que está trayendo constantes cambios.

“Me encanta, me siento feliz. Lo único que me pasa a veces es el tema de salir de casa y dejar al bebé. Ese tema me está costando, pero vamos bien”, dijo Valentina Ferrer en diálogo con Telemundo.

Manifestó que, con el pequeño Rio, J Balvin es “cariñoso” y “muy buen papá”. Además, que mientras ella estaba dando la entrevista, el paisa se estaba haciendo cargo del menor.

Confesó que, desde antes de concebirlo, ya sabían que se iba a llamar Rio: “Dijimos que ese nombre nos encantaba y que si llegábamos a tener un hijo varón le íbamos a poner Rio y así fue. Nos gusta por el tema de que fluye y que es un nombre corto”.

Incluso, en su más reciente álbum J Balvin incluyó ‘Querido Rio’, canción en la que expresa todo el amor que siente por su primogénito.

Valentina Ferrer agregó que el paisa escribió ese tema llorando tras escuchar los latidos del corazón del pequeño.