¡Cómo han cambiado! Paris Hilton comparte fotos de Kim Kardashian cuando era su asistente

Publicó cuatro imágenes en Twitter recordando sus vacaciones en Ibiza junto a la actriz Caroline D’Amore en 2006.

En las fotos de la empresaria, once años atrás, se puede ver a una Kardashian diferente disfrutando de la isla española.

Antes de ser reconocida por el programa ‘Keeping up with the Kardashians’, Kim se desempeñó como asistente personal de Paris Hilton.

Paris y Kim eran amigas antes de ser famosas. Su primera aparición en televisión fue en la temporada 4 de ‘The Simple Live’, reality show que Hilton protagonizó.