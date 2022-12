Cómo ‘La roca’ salvó a cachorro de ahogarse y lo que aprendió en el proceso

Esto fue lo que escribió la Roca en su cuenta de Instagram:

“Les tengo una divertida historia de fin de semana del Día del Trabajo. Decidimos añadir dos nuevos miembros a la familia Johnson. Bebés de bulldog francés. En mi mano derecha está Brutus y en mi mano izquierda, Hobbs.

Los traje a casa e inmediatamente los saqué para que empezaran a “hacer sus cosas como chicos grandes". Los puse en el piso y ambos salieron disparados en carrera y cayeron a la parte profunda de nuestra piscina. Hobbs inmediatamente comenzó a nadar estilo perrito mientras que Brutus (como un ladrillo) se hundió derecho al fondo de la piscina.

Salí corriendo, completamente vestido, me lancé a la piscina, nadé hasta el fondo, rescaté a mi ladrillo, quiero decir Brutus, y lo traje de regreso al borde de la piscina. Estaba un poquito en shock, le tomó un momento, vomitó toda el agua que tragó y me miró como diciendo: ‘¡Gracias a Dios que no tuviste que darme respiración boca a boca!’ y luego corrió a jugar con su hermano.

Algunas lecciones que aprendí hoy: A) no todos los cachorros tienen el instinto para chapucear. B) algunos cachorros (como Brutus) estarán tanto en shock por experimentar el agua que se hundirán tan rápidamente que no podrán reaccionar. C) Mientras se inspira para salvar la vida de sus cachorros y antes de que se lance, saque y tire su celular en un lugar seguro. No lo mantenga en su bolsillo…..como yo hice”.

#BRUTUSLives #HOBBSCanSwim #MyCelPhonesDead #AndNoMouthToMouthNeeded #HappyLaborDay

