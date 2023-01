¿Como 'liquid paper'? Melina Ramírez dejó ver su abdomen durante práctica de kick boxing

La bella presentadora, que se prepara para la llegada de su primogénito, compartió un video del entrenamiento. Dijo, además, que cuenta con autorización médica.

"Parezco un liquid paper", expresó Melina Ramírez en la publicación a blanco y negro donde se le observa con guantes en la mano y bastante concentrada durante su práctica de kick boxing.

Cabe recordar que a finales de enero la también modelo anunció que esperaba a su primer hijo, fruto de la relación que sostiene hace ya más de un año con Mateo Carvajal, ganador del Desafío Súper Humanos 2017. El bebé se llamará Salvador.

¿Quién dijo que no se puede ser sexy en el embarazo? Melina Ramírez se tomó foto que sedujo a miles "No hay gran técnica por éstos días, pero si hay muchas ganas de entrenar y mantenernos activos Salvador y yo... ¡Y sí, tranquilos también tengo autorización médica para esto, sino, no lo haría!", agrega en el post.



La reacción de los seguidores de Melina no se hizo esperar. Muchos la animaron a seguir con su rutina de ejercicios. Otros, entre risas, manifestaron que sí parecía liquid paper. Incluso, hubo quienes le dieron hasta consejos.

"Meli, me muero del susto, así sea con autorización médica. Es un momento único el ser mamá, tienes un cuerpazo, no creo que sea necesario tanto esfuerzo, solo rutinas para mantenerte activa. Muchas bendiciones. Disfruta está etapa", expresó la usuaria @karitooe.

El video, que fue publicado por la vallecaucana el martes 6 de marzo, ya cuenta con cerca de 500.000 reproducciones, más de 53.000 'Me gusta' y por lo menos 940 comentarios.

