¿Cómo mantiene esa figura? Carolina Cruz aprovechó trancón en Bogotá para revelar algunos secretos

Las rutinas de ejercicio que acostumbra a compartir con sus seguidores no son lo único que le permiten conservar su envidiable cuerpo. Esta vez, fue más allá.

Muchos se preguntarán cómo la caleña Carolina Cruz, una mujer muy trabajadora y además madre de familia, logra mantener su espectacular figura.

Pues bien, la empresaria, modelo y presentadora vallecaucana, decidió aprovechar un trancón en Bogotá para compartirles a sus más de 4,4 millones de seguidores en Instagram algunos de sus secretos que van más allá de una rutina de ejercicios.

Carolina Cruz, presentadora del programa Día a Día de Caracol Televisión, aseguró que hace ejercicio en ayunas porque así le funciona a ella y reveló qué es lo que consume después de sus entrenamientos.

“Lo que hago apenas salgo del gimnasio es que llego a Caracol, me tomo un café endulzadito con esplenda, un café bajito, le echo bastante agüita para que no quede tan pesado”, indicó la caleña a través de sus historias de Instagram.

Agregó que se come un pedacito de pan de arroz o deditos de queso con harina de almendras y dos huevos duros “con yema y todo”.

“Cuando salgo de Día a Día, tipo 10:30, 11:00 de la mañana, me como mi buena zanahoria, solo con limón, no sal. Después, llego a la casa, almuerzo superbién, almuerzo buena cantidad de pollo – me van a salir plumas – o buena cantidad de pescado, o proteína vegetal, que me fascina”, dijo.

Anotó que también consume “muchísima, muchísima ensalada” y que trata de evitar las harinas, aunque a veces cae en la tentación.

“Si estoy muy antojada de una harina, siempre como yuquita, la yuquita hervida es maravillosa y es muy, muy buena, o arroz integral que también me fascina”, afirmó.

Además, Carolina reveló que siempre carga dos termos de agua con limón que toma durante todo el día y su loncherita de snacks, donde lleva una o dos zanahorias y pepino, ambos también con limón.

Y aunque la presentadora hizo énfasis en que el nutricionista es el más indicado para dar recomendaciones sobre la alimentación que cada persona debe llevar, seguramente, estos ‘tips’ impulsarán a miles para cambiar sus hábitos y, quizás, buscar esa figura deseada.