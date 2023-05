¿Cómo nació el amor entre Alina Lozano y Jim Velásquez, 30 años menor que la actriz?

Alina Lozano y Jim Velásquez contraerán matrimonio. La actriz de 54 años y el joven de 23 se comprometieron el fin de semana durante un programa en vivo. Alina fue sorprendida por Jim, quien tenía la idea en mente desde hace meses.

“Yo tenía el anillo hace como medio año y quería dárselo en muchos momentos, pero dije yo tengo que aprovechar un momento en el que Alina no se pueda negar, en el que Alina tenga que decir que sí, entonces yo dije eso tiene que ser en vivo y en directo”, contó el joven.

Alina no sospechó nada porque pensó que Jim estaba nervioso por la entrevista con el programa Bravísimo, en la que contaron detalles de su relación.

“Estaba muy nervioso al principio, después me relajé, pero también era por lo que iba a suceder en la entrevista”, dijo Jim.

La pareja lleva un año y dos meses de relación, donde la marcada diferencia de edad ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ellos finalmente se comprometieran.

“Nos vamos a casar, esto es un hecho. Alina y yo nos vamos a casar, pero no pronto”, aseguró el joven.

A propósito de las críticas, Alina envió un mensaje a las parejas que están en una situación como la de ella y Jim.

“Yo quiero invitar a todas las parejas que se empoderen de su relación, sea la clase social diferente, sean las profesiones diferentes, sean las edades diferentes, pues todos tenemos derecho a ser felices y todos tenemos derecho a cumplir nuestros sueños y a vivir nuestra historia de amor”, manifestó.

¿Cómo empezó la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez?

A diferencia de lo que muchos creen, Alina Lozano y Jim Velásquez se conocen desde hace varios años.

“Nos conocemos aproximadamente hace siete años, Alina empezó siendo mi mánager. Apenas yo llegué a Bogotá, apenas entré a estudiar actuación, ella empezó a representarme, entonces nos conocíamos hace mucho tiempo. Hace un año ya tuvimos mucha más cercanía porque ella estaba grabando contenido para Facebook, entonces yo vi y yo le dije como: ‘yo te puedo ayudar a grabar contenido para Facebook y tú me ayudas a grabar contenido para otras redes’, entonces decidimos hacer como un dueto para empezar a trabajar”, contó Jim.

La pareja empezó a recrear diferentes situaciones en sus videos, incluso de pareja y la química surgió.

“Empezamos actuándolo y de un momento a otro se volvió tan real que empezamos a sentir que ya no era actuado”, dijo Velásquez. Alina recordó, por su parte, que el joven se alejó por un tiempo durante aquellas grabaciones y, cuando tuvieron la oportunidad de hablarse otra vez, él le confesó su amor.

La actriz reflexionó sobre “cómo se estigmatiza, cómo se juzga y se castiga de duro a la mujer que tiene un hombre joven a su lado con una diferencia de edad tan grande, mientras que cultural y socialmente se acepta mucho el tema del hombre y se da por sentado que si un hombre muy grande tiene una mujer joven es que obviamente la mantiene, es que le da plata”.

“Independientemente de que eso sea así o no, se niega la posibilidad del amor con distancias tan grandes de edad y en la mujer mucho más, en la mujer es que se consigue el colágeno. A mí me parece despreciativo hacia la mujer y hacia el hombre joven que digan eso”, agregó.

Aunque muchos de sus videos reflejan la cotidianidad de lo que sería una pareja tóxica, la actriz afirmó: “Sí tenemos una relación y nuestra relación es bastante calmada, realmente es bastante tranquila, realmente disfrutamos mucho el estar juntos y decidimos ponerle ese picante para el tema de las redes”.

Finalmente, Alina señaló que no es sugar mommy de nadie. “Tengo la relación con Jim porque es un hombre autosuficiente, porque yo no soy la sugar mommy, yo no mantengo a Jim, él primero llegó con este modelo de trabajo en las redes y ya ganando su dinero, además trabaja también como actor profesional, entonces, hacemos un equipo chévere y un equipo bonito en la vida y en el amor”, anotó