Con ‘Aguardiente’ y baile, Jessica Cediel respondió al reto de Pipe Bueno

“Suavecito, muévete con el flow”, escribió la presentadora colombiana junto al video que tiene más de 500 mil reproducciones.



‘Aguardiente’, una colaboración musical entre Pipe Bueno y Pasabordo, sirvió para que Jessica Cediel volviera a demostrar sus dotes a la hora de bailar.

“Dime cómo hago para olvidarme de ella, si ya estoy que la llamo y tú no me dejas”, se animó a cantar la presentadora.

Jessica y Pipe Bueno dejaron ver que mantienen una excelente relación luego de su participación en Yo Me Llamo.

Vea el video karaoke de ‘Aguardiente’: