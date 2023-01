Con alegría y mucho sabor, Santa Elena le da la bienvenida a la Feria de las Flores

Este domingo el corregimiento celebró su tradicional Festival de Sancochos como antesala a la gran fiesta de los paisas.

Esta ocasión, promoviendo el cuidado por el medio ambiente, se hizo una invitación para que cada uno de los asistentes llevara sus platos y cubiertos, con el fin de evitar el uso de plástico durante las festividades.

Con una masiva asistencia, el corregimiento de Santa Elena disfrutó una vez más de su tradicional Festival de Sancochos, el cual le da la bienvenida a la Feria de las Flores que inicia oficialmente el próximo viernes con el concierto inaugural en el sector del Obelisco, uno de los eventos más esperados por los medellinenses.

Otra de las actividades que tiene gran acogida entre los turistas es la Noche silletera, que también tiene lugar en Santa Elena y será este 10 de agosto, según indicó el corregidor Wbeimar Cano.

“Es la noche previa al Desfile de Silleteros, calculamos unos 50 mil visitantes, entonces hay que tomar unas medidas para que todo fluya con tranquilidad y normalidad, una de ellas es que se vengan en transporte público, ojalá la gente no use su carro particular porque nos satura el corregimiento. Entre las 11 y una de la tarde se cierran las vías de acceso a Santa Elena”, explicó Cano.

La Feria de las Flores irá hasta el domingo 11 de agosto y la ciudad espera que arriben unos 25 mil visitantes.

Consulte aquí la programación oficial.