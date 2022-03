Con canciones de Camilo Sesto, ganador de Yo me llamo contó detalles de su vida

Alejandro León, imitador de Camilo Sesto, cautivó a Colombia con sus impecables interpretaciones en el escenario de Yo Me Llamo , uno de los realities más exitosos de la televisión nacional.

“Desde mis 14 años he venido preparándome para asumir este momento, nunca pude estudiar una carrera como músico, pero eso no fue impedimento para prepararme desde mi cuarto. En una casa muy humilde, ponía los videos de Camilo”, aseguró.

Pero el camino no fue fácil, Alejandro León relató que se encontró obstáculos en el camino: “Sufrí algunas depresiones, pero me curé y estoy riendo lo más de bonito. Me gusta inspirar a las personas”.

Además, contó lo que viene en su camino artístico: “Quiero en un futuro iniciar una carrera como solista. Quiero ayudar a las fundaciones de ancianos y tener mi propia fundación para la ayuda de animales de la calle”.

Alejandro León, imitando a Camilo Sesto, se convirtió el lunes 7 de marzo en el ganador de la temporada 2021-2022 de Yo me llamo.