Con contundente mensaje, Alejandro Sanz aclara su supuesta pelea con Maluma y J Balvin

El cantante español se refirió a la polémica tras el video en el que Maluma y Llane, integrante de Piso 21, hicieron una “mal” adaptación de ‘Mi soledad y yo”.

Luego de los comentarios y opiniones, el cantautor recurrió a su cuenta de Instagram para referirse a la ola de rumores por parte de quienes aseguraban que “no le gustó como modificaron su canción”.



“Maluma, hermano, vi tu videíto. No te rías de tu amigo, el chaval de pelo largo, porque no pueda cantar “Mi soledad y yo”. Él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. “ escribió en su red social

Por otro lado, Sanz también tuvo cruce de palabras con Balvin mientras ambos eran jueces del ‘La Voz Kids México’. Durante el programa, el interprete colombiano trató de imitarlo, lo que no fue del agrado del español.