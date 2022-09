“Con el tiempo he aprendido a amarme”: La Segura reveló una de sus mayores inseguridades

La cantante y creadora de contenido La Segura compartió una de sus mayores inseguridades con sus seguidores a través de las redes sociales.

Por medio de un video, la caleña de 29 años reveló que, tras someterse a una liposucción en el pasado, el área abdominal le quedó con cierta flacidez.

“Les voy a decir por qué yo casi no uso pantalones aquí abajito, voy a confesarles una inseguridad”, expresó.

Según indicó La Segura, desde entonces, y con la apariencia que adquirió su piel, no suele usar pantalones a la cadera, netamente utiliza los que suelen llegar a la cintura para así cubrir esta zona.

Por último, la cantante les preguntó a sus seguidores si conocían de alguna estrategia para mejorar esta parte, y asimismo, resaltó que a pesar de estar en cierta manera inconforme con su abdomen, está feliz y a gusto con su tipo de cuerpo.

“Yo a través del tiempo he aprendido a amarme y aceptarme tal cual soy, porque no hay demás. Este es mi cuerpo y hoy en día no tengo problema en mostrarles a ustedes”, concluyó.