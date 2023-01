Con esta foto, Mateo Carvajal dice que ya entendió cuando le decían “prepárese para no dormir”

El ganador del Desafío 2017 volvió a aparecer junto a su hijo Salvador, a quien Melina Ramírez dio a luz esta semana. Algunos se refirieron a la cara que ya tiene.

Mateo Carvajal y Melina Ramírez obviamente no se cambian por nada, gracias al nacimiento de su primogénito, que, por supuesto, los tiene colmados de un inmenso amor, alegría y ternura.

Pero más allá de estos sentimientos, convertirse en padres es algo que acarrea grandes responsabilidades y, precisamente, eso ya lo empieza a notar el antioqueño, quien lo comentó de esta manera en sus redes sociales.

“Ya entiendo cuando me decían que me preparara para no dormir”, escribió Mateo en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que aparece sin camisa, luciendo sus tatuajes y con Salvador sobre su pecho.



La publicación generó centenares de comentarios en menos de una hora de haber sido compartida. Entre ellos figura el de una joven y reconocida futbolista colombiana.

“Vea el bebé como lo tiene ya, cara de loco”, escribió Daniela Henao (@danielahenao10), delantera que actualmente juega para el equipo femenino de La Equidad.

Otros, como @jesusrunner90, se dirigieron directamente al recién nacido y cómo debe comportarse con su papá. “¡Eso, Salvador, con toda! Séquelo, que pierda la masa muscular y quede como el tío ‘Yisus’”, comentó el usuario, quien, además, es allegado a Mateo.

Y antes de compartir esta imagen, Mateo también publicó una foto de su hijo y él en las historias de dicha red social para mostrarlas a sus más de 2,5 millones de seguidores “la mirada de un niño que nunca va a tener que esconder un tatuaje de su padre”.

No obstante, entre risas, también dijo que "ojalá no le gusten tanto".

