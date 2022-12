Con esta foto, protagonistas de ‘Friends’ evidenciaron su reencuentro

La esperada reunión de los actores de la exitosa comedia 'Friends' se llevó a cabo. Sin embargo, no fue de la forma en que esperaban los fanáticos del show pues uno de sus grandes protagonistas faltó a la cita.

Durante la noche de este domingo, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer fueron parte de la grabación de un especial en homenaje al director Jimmy Burrows.

El reencuentro de elenco de ‘Friends’ no fue completo por la ausencia de Matthew Perry, que se encuentra en Londres ensayando la obra de teatro, The End of Longing.

El momento fue capturado por Kaley Cuoco, de la serie ‘The Big Bang Theory’, quien publicó en Instagram una imagen en la que aparecen los actores de Friends junto a Jim Parsons, Johnny Galecki y Simon Helberg.