Con esta irónica foto, Taliana Vargas les responde a los que le piden ‘cubrirse’ mientras amamanta

En vez de tapar sus senos y a su bebé como algunos le han sugerido, la samaria se puso un trapo para ocultar su cabeza cuando alimentaba a Alicia.

La actriz, quien ha expresado abiertamente que desde hace tres meses vive la etapa más feliz de su vida, comentó en la fotografía: ‘‘Para los que me piden que me cubra cuando amamanto a Alicia. #lechematerna’’, dejando claro que no está dispuesta a avergonzarse por lactar en público.

En su Instagram, con más de 2 millones de seguidores, la madre primeriza ha compartido varias postales alimentando a su recién nacida y defendiendo la lactancia como una práctica saludable y llena de amor.

Asimismo, la exseñorita Colombia asegura que las sobras de leche materna se han convertido en su mejor aliado de belleza durante el postparto.

