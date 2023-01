Con esta sencilla rutina de ejercicio Paola Jara mantiene su cuerpo esbelto y tonificado

La cantante de música popular deja al descubierto sus voluptuosas curvas para explicar cómo cuida de ellas.

Con un video de una rutina de ejercicios, Paola Jara muestra a sus seguidores cómo mantiene su cuerpo esbelto y tonificado.

La cantante confiesa que, aunque adquirió el hábito del ejercicio siendo mayor, le hace falta hacer actividad física cuando sus compromisos y responsabilidades se lo impiden, pues los conciertos, presentaciones y pocas horas de sueño le dificultan entrenar todos los días.

“A mí personalmente me libera, desestresa, irónicamente me activa y me da energía, y tengo que confesarles que tardé años en adoptar este hábito en mi vida y que me hubiera gustado haber hecho deporte desde niña, pero bueno, nunca es tarde”, cuenta la artista en su publicación de Instagram.



Paola destaca que lo importante es mantenerse activo y no por cuestiones estéticas sino por salud, por eso invita a sus seguidores a realizar una rutina fácil que ella pone en práctica y que se puede ejecutar sin necesidad de ir al gimnasio.

“Quiero compartirles algo de una rutina sencilla que pueden hacer en cualquier parte y espero motivarlos a incluir este hábito en sus vidas, para quienes aún están pensando o diciendo mañana sí empiezo (Risas). ¡Ah! Y cuando quieres puedes, así que no importa si eres mamá, esposa, trabajas, estudias o de todo, no saques excusas”, comenta la paisa.

Aunque en el video la cantante realiza ejercicios simples como sentadillas, saltos con cuerda y planchas, se debe tener cuidado con la ejecución, para evitar lesiones o accidentes.



