Con estas respuestas, finalistas de Miss Universo dejaron callados a quienes se burlan de las reinas

Ni ‘huecas’ ni brutas. Todo lo contrario. Las representantes de Sudáfrica, Colombia, México, Puerto Rico y Tailandia hicieron gala de su inteligencia.

Fueron ellas las cinco finalistas de Miss Universo 2019. Como es costumbre, el jurado escribió unas preguntas para que las candidatas las respondieran, en vivo, ante millones de televidentes en todo el mundo. El encargado de leerlas fue el presentador Steve Harvey .

Aquí las preguntas y lo que contestaron:

MISS MÉXICO, SOFÍA ARAGÓN

Recientemente, en muchos países la gente ha salido a protestar a las calles. Algunas marchas han terminado en hechos violentos ¿Es la protesta una manera positiva de generar cambios?

“Creo en la causa, creo en el cambio y, definitivamente, creo en alzar la voz. Necesitamos ser escuchados. Algunas de estas protestas son realmente poderosas y pueden crear un impacto positivo, pero no creo en la violencia porque la violencia siempre genera más violencia. Lo que creo es que deberíamos unirnos, alzar la voz y crear un impacto positivo a través de plataformas como Miss Universo o Ted Talks, por eso estoy aquí”.

+++

MISS TAILANDIA, FAHSAI PAWEENSUDA DROUIN

La vigilancia de los gobiernos es usada para mantener a salvo a la gente, pero algunos creen que está invadiendo el derecho a la privacidad. ¿Qué es más importante para usted, la privacidad o seguridad?

“Pienso que cada país tiene sus políticas para mantenernos a salvo y no deben cruzar la línea que va hacia nuestra privacidad, porque nosotros tenemos ese derecho. La seguridad es muy importante, así que, para tener una mejor sociedad, es necesario tener un punto medio”.

+++

MISS COLOMBIA, GABRIELA TAFUR

Millones de mujeres en el mundo no tienen acceso a salud sexual y reproductiva. ¿Cuál cree que es el punto más importante en la salud de las mujeres y por qué?

“Yo creo que lo más importante es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Tenemos que tener la posibilidad de acceder a salud de calidad para que, cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y sobre nuestra reproducción, jamás ponga en riesgo nuestras vidas”.

+++

MISS PUERTO RICO, MADISON ANDERSON BERRÍOS

Las redes sociales han empoderado a la gente para que pueda expresar sus pensamientos, pero a veces estos son intolerantes y peligrosos. ¿Deberían las redes sociales respetar la libertad de expresión o regular las publicaciones?

“Pienso que las redes sociales son un aspecto positivo en nuestras vidas, podemos intercambiar conocimiento e información. Sin embargo, pueden terminar en malas manos que esparcen cosas negativas y lastiman a mucha gente. Las redes sociales deben identificar a quienes están haciendo daño y lastimando la autoestima de otras personas y asegurarse de que no abusen de las redes”.

+++

MISS SUDRÁFRICA, ZOZIBINI TUNZI

¿Están nuestros líderes protegiendo a las futuras generaciones del cambio climático? Si no, ¿qué deberían hacer?

“Pienso que nuestros futuros líderes podrían hacer un poco más. Sin embargo, nosotros, como individuos, podemos jugar un rol importante en combatir el cambio climático y cómo deben ser las cosas en el futuro. Nosotros tenemos niños protestando por el cambio climático y creo que como adultos debemos unirnos, las empresas también deberían unirse y los gobiernos deberían tomarse el tema seriamente. Desde que estaba en sexto grado, he aprendido que el clima está deteriorando nuestro planeta, que está muriendo. Depende de nosotros mantener a nuestro planeta a salvo”.