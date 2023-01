Con estas románticas fotografías, Pipe Bueno le deseó feliz Día de la Madre a Luisa Fernanda W

La pareja, que está más feliz que nunca, recientemente reveló que está esperando un niño.

Pipe Bueno, artista de música popular, no para de sorprender a sus fanáticos en las redes sociales.

Publicidad

Esta vez lo hizo con una serie de fotografías con las que le deseo a Luisa Fernanda W un feliz Día de la Madre.

Con un enternecedor mensaje, Pipe le mostró a la influenciadora paisa que le dio el mejor regalo de su vida, el de ser padre.

“Feliz día de la MAMÁ-CITA. Amor mío gracias por darme el regalo más hermoso de este mundo, ser PAPÁ. Gracias por acompañarme en mis locuras, por nunca decirme no a cualquier tontería, por convertirte en mi aliada, por alegrarme el día con espontaneidad y tú humor natural, me has enseñado mucho en muy poco tiempo”, reza el mensaje del cantante.

Publicidad

En medio del tierno instante, Pipe le recordó a Luisa que siempre estará con ella pase lo que pase: “Acuérdate que voy a tu lado cuidando tus pasos y apoyándote a cada instante”.

Como era de esperarse, Luisa ‘murió de amor’ al leer las palabras que su novio y padre de su primer hijo escribió. “Me has hecho fuerte y ahora eres el padre de mi hijo”, publicó la influenciadora paisa.

Publicidad

Solo amor respira una de las parejas más populares de Colombia por estos días.

Lea: