Con este baile, modelo de talla grande demostró que las “gordas también hacemos un sensual twerking”

Ashley Graham dejó boquiabiertos a sus seguidores con las imágenes que compartió, usando un diminuto bikini, en su cuenta de Instagram.

Las imágenes fueron captadas mientras realizaba una sesión de fotos para la revista Sports Illustrated.

“Me retaron y no me negué, creo que lo hice mejor”: aseguró la reconocida modelo ‘Plus size’ en entrevista con dicho medio.

“Además, quiero dejar claro que las gordas también hacemos un sensual twerking y no nos vemos ridículas”, añadió

Ante la publicación, cientos expresaron su apoyo y otros su rechazo, a lo que aseguró que “no todos somos perfectos ante la vista de los demás”.



Ashley es una de las modelos más cotizadas del mundo de la moda, ya que ha rompido los estereotipos de la belleza “normales”.