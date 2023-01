Con este triste video, Melina Ramírez confirmó la ruptura amorosa con Mateo Carvajal

La modelo nacida en Cali aseguró que no es pareja del ganador del Desafío Súper Humanos desde junio del 2019.

Melina Ramírez publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que relata a sus más de tres millones de seguidores que ya no es pareja de Mateo Carvajal.

“Después de unos meses, Mateo y yo nos sentimos más preparados para tocar este tema”, fueron las primeras palabras de la modelo vallecaucana.

Asimismo, hizo referencia al video y a la necesidad de contarlo por ese medio, pese a que el ganador del Desafío Súper Humanos 2017 lo hizo distinto.

“Esta es mi manera de hacerlo, Mateo tiene otra forma de hacerlo. Lo hice así porque me parece una manera amorosa, directa y clara, está saliendo de mi boca”, aseguró.



De igual manera, la mujer afirmó que, desde junio de este año, la relación había llegado a su fin, pero vieron pertinente dar el mensaje el 28 de diciembre del 2019.

“La respuesta que están esperando es no, no seguimos juntos, Mateo y yo no estamos desde junio, un buen tiempo. Nos tomamos todo este tiempo para hablar del tema pues es muy doloroso”.

Melina concluyó agradeciendo a sus seguidores el apoyo y afirmó que ella y Mateo serán amigos, pues tienen en común a Salvador, su pequeño hijo.

“Muchas gracias a todos por el amor y el apoyo todo este tiempo. Mateo y yo somos amigos y nos vamos a adorar siempre por Salvador”.