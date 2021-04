“Con fe todo es posible”: Linda Palma revive video de su proceso de recuperación

Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple durante el 2006. Como consecuencia, tuvo diferentes complicaciones al punto de verse obligada a dejar su trabajo por un tiempo.

Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram , la barranquillera compartió un video grabado en 2017 donde se evidencia su proceso de recuperación.

La modelo y presentadora quiso inspirar a todas las personas que se encuentran atravesando situaciones difíciles, afirmando que todo es posible sin importar el grado de complejidad.

“Gracias a Dios por el regalo de este nuevo día en nuestras vidas. Pongo este video porque estoy segura que TU que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas”.

La grabación ya cuenta con más de 533.000 reproducciones y muchos internautas han expresado su apoyo, asegurando que sus palabras les ha llegado a lo más profundo del corazón.

“Mi total admiración, gracias por compartir tu templanza y fuerza de voluntad. Bendiciones 🙌”, comento uno.

Otra persona escribió: “🙌 hermosa, Dios te bendiga siempre gracias por tu testimonio y ejemplo de valentía un fuerte abrazo. 🤗🙏”

Linda recordó durante una entrevista que a razón de esta enfermedad tuvo que volver a aprender varias cosas, entre ellas escribir y hablar.