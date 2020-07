Con fotos sin camisa, Jhonny Rivera presume su nueva figura tras bajar 7 kilos

View this post on Instagram

Aquí tienen pues jejeje, siempre era como un reto salir sin camisa en una red social, pero nunca había podido ver resultados, aunque este no es realmente el resultado que quiero , al menos logre bajar 7 kilos de grasa, me siento muy saludable y con mas energía que nunca, sin dietas ni cosas raras, solo con ejercicios caseros y alimentación saludable logre una meta en tan solo un mes, pero voy por mas, gracias @santicp1995 @aristenavv y a @pareja.produce (Fotografo) de verdad me siento otra persona