Con fuertes imágenes de manifestaciones, Montaner le canta al pueblo venezolano

El cantante venezolano Ricardo Montaner hizo un llamado este lunes desde México a la oposición de su país para que se presente bajo "una sola voz" en un eventual diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Montaner, quien vive en Estados Unidos y no ha regresado a Venezuela desde que Maduro asumió el poder, está en México para promocionar su disco 'Ida y Vuelta', que cuenta con un video en el que muestra imágenes de la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las calles del país.

"Me encantaría que toda la gente que representa a la oposición venezolana, entre los cuales me encuentro, por mi pensamiento, por mi opinión, se pusiera de acuerdo y hubiese una sola voz, representándolos a todos" en un eventual diálogo con el gobierno.

Delegados del gobierno y de la oposición acordaron la madrugada de este lunes una agenda de conversaciones en medio de fuertes tensiones por la suspensión del referendo revocatorio contra Maduro.

Al parecer del cantante nacido en Argentina, la oposición venezolana muestra posiciones encontradas.

"Llega el momento que hablan tantos (líderes de la oposición) que no se sabe cuál es la verdadera línea de opinión del bloque" opositor Mesa de la Unidad Democrática, estimó.

El video de la canción "Aunque ahora estés con él" fue producido y dirigido por la cineasta venezolana Marlene Rodríguez, y el 75% de las imágenes de las protestas y la represión policial fueron proporcionadas por reporteros gráficos.



En el disco número 23 de Montaner cantan sus canciones más emblemáticas artistas mexicanos como Espinoza Paz, La Sonora Santanera y la banda Calibre 50, entre varios. Además,incluye un cover de la canción del colombiano Pipe Pelaez.



Montaner recibirá este año el premio a la Excelencia Musical por su carrera otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que concede los premios Grammy Latino en Las Vegas.