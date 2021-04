Con gesto obsceno, J Balvin le dijo no a la reforma tributaria

J Balvin usó un gesto obsceno para rechazar de tajo la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque que volcó a las calles al miles de personas, por medio de un paro nacional que ajusta dos jornadas.

“Yo digo no a la reforma tributaria, pero no al vandalismo de los que se aprovechan de la situación para hacer daño, robar a personas o destruir como excusa de la marcha. Hoy la prioridad debe ser la salud de todos, estamos en pandemia, necesitamos es salvar vidas!!!”, escribió el artista.

Su voz se une a la de otras celebridades , como Karol G y Reykon, quienes han rechazado el proyecto fiscal.

Los ovarios de Karol G valen más que los huevos de Maluma y J Balvin juntos.



Gracias por esto Bichota.

Te amo@karolg pic.twitter.com/I7Z5ffxwn0 — María José Gómez (@MajoDoria) April 29, 2021

Aunque algunos seguidores lo apoyan, otros siguen cuestionándolo.

“Colombia no es solo una palabra para poner en sus canciones”, le escribió una seguidora.

A pesar de las marchas, los cacerolazos y las críticas, Iván Duque se mantuvo en defender la reforma tributaria.

“Aquí no hay caprichos, no hay posiciones tozudas, debemos salir como país adelante, no dividirnos”, manifestó Duque en la W radio.