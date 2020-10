Con imágenes inéditas fue presentada la película ‘El olvido que seremos’ en España

La película colombiana ‘El olvido que seremos’ fue presentada este miércoles en la Embajada de Colombia en Madrid con un emotivo conversatorio entre el autor del libro, Héctor Abad Faciolince, y el director español Fernando Trueba. En el evento se presentaron imágenes inéditas

Carolina Barco Isakson, embajadora de Colombia en España, señaló que este es “un libro que es muy de las entrañas de Colombia, pero con unos mensajes universales de gran humanidad”.

Trueba también habló sobre el reto de llevar a la pantalla grande este emotivo relato de Héctor Abad Faciolince sobre el asesinato de su padre, el médico defensor de los derechos humanos y maestro colombiano Héctor Abad Gómez.

“La confianza que pusieron en mí Héctor, Gonzalo Córdoba y Dago García para ofrecerme el proyecto. Yo de entrada les dije que no se podía hacer película de ese libro, que no se podía hacer porque era un material demasiado íntimo, verdadero y que una película siempre son actores disfrazados, decorados”, sostuvo.

Ahora, es precisamente esa intimidad la que cautiva a los espectadores de los festivales alrededor del mundo

Desde su casa en Medellín, Faciolince compartió su experiencia durante el rodaje: “Ustedes no me dejaban ir algunos días a la grabación. Me decían esto no, esto no puedes ir a verlo y yo agradezco mucho. Eran las escenas más dolorosas, las escenas que yo no vi en mi vida”.

Publicidad

Además, agradeció a todos los actores: haber “resucitado a mi papá y le hayan dado vida ficticia, que es la vida más pura, tal vez, que existe”.

‘El olvido que seremos’, cinta apoyada por Caracol Televisión y Dago García Producciones, representará a Colombia, el próximo mes de febrero, en los Premios Goya.