Con impactante video, Avicii había evidenciado su delicado y deteriorado estado de salud

En algunas de las imágenes aparece en un hospital y en otras se ve desorientado junto a su manager.

El video, publicado por el mismo DJ, hace parte del documental ‘Avicii: true stories’.



“Levan Tsikurishvil (director) ha conseguido mucho material, tanto en el estudio como tras bambalinas en los conciertos, buenos y malos momentos”, decía, entonces, el sueco.

En el clip se ve a Avicii en un centro médico, allí los doctores le dicen que necesitan removerle la vesícula biliar para evitar nuevos ataques.

Luego, la cámara muestra al DJ sosteniendo una conversación con uno de sus asistentes: Avicii se ve desorientado, hace largas pausas y parece no entender todo lo que le están diciendo.

En un documento publicado el jueves, la familia expresa que Tim Bergling, nombre real de Avicii, “luchó con pensamientos de significado, vida y felicidad. Él no podía más. Él quería encontrar la paz”.

Aunque no confirmaron el suicidio, las declaraciones hacen pensar a los fanáticos que el músico atentó contra sí mismo.

En el mismo comunicado se confirmó la frágil situación emocional de Berling que lo hizo retirarse de los escenarios en 2016.

“Él era un perfeccionista que viajó y trabajó muy duro, causándole un estrés extremo. Cuando paró de hacer tours, él quería encontrar un balance en su vida para ser feliz y hacer lo que más amaba: música”, señalaba el documento.

