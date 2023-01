Con indirecta, Sara Uribe se despacha contra quienes la critican en redes sociales

“No juzgue, sobre todo cuando no le corresponda hacerlo. Conmigo no podrás”, dice parte del texto de la presentadora.

A través de su perfil de Instagram, Sara Uribe compartió una larga reflexión con la que invitó a sus seguidores a no darle importancia a comentarios malintencionados y señalamientos.

Con el texto, la antioqueña se sacó ‘la espinita’, pues es recurrente ver en redes sociales los ataques y agresiones verbales que recibe.

“Si usted ha sido víctima de personas que se viven metiendo en sus asuntos, antes de amargarse la existencia le aconsejo apropiarse de una alta dosis de tolerancia y, aunque no lo crea, de indiferencia. ¡No les preste atención!”, dice la modelo.

“Haga lo que crea más conveniente sin importar el ‘qué dirán’. ¡Permítase ser autónomo! Esta es una invitación a escudarse en la sencillez y a olvidarse de estropear los mundos de ‘los otros’”, añade Sara.

El texto es el pie de foto de un retrato familiar, en el que posa junto a su pareja, Fredy Guarín y su hijo, Jacobo.

La relación entre el futbolista y la presentadora ha estado siempre en el ojo del huracán por la difícil separación que afrontó el volante.

“¡No juzgue, sobre todo cuando no le corresponda hacerlo! En lugar de estar pendiente de lo que hacen sus vecinos, supere sus retos, solucione sus problemas y haga las cosas lo mejor posible. Si alguien piensa distinto, respételo y siga su camino. (Lo leí por ahí) Conmigo no podrás” puntualiza la presentadora en el texto.

La publicación tiene más de 123 mil likes y 23 comentarios.