Con la voz entrecortada, Sara Uribe abre su corazón y rechaza el acoso que sufre en redes sociales

“Si soy quita maridos, si conviví con el hijo de 'don Mario', si tuve un hijo de Daniel Calderón (…) no me importa lo que la gente opine”, dijo la modelo.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, Sara Uribe se refirió a las constantes agresiones y ofensas de la que es víctima en redes sociales.

La antioqueña confesó que desde hace un mes que llegó a Colombia eliminó todas las aplicaciones de redes sociales de su celular; su mánager es quien se las maneja y sube los contenidos, incluso no se sabe las contraseñas.

La ahora empresaria, está dedicada a sus negocios y su hijo, por lo que los rumores y habladurías en redes sociales dejaron de ser prioridad para ella:

“Por encima de que opinen 500 personas en una foto si soy linda, si soy fea, si soy dientona, si soy muelona, si soy quita maridos, si conviví con el hijo de don Mario, si tuve un hijo de Daniel Calderón, si tuve un hijo de Fredy Guarín (…) no me importa lo que la gente opine, ustedes no me están trayendo a mí la comida”, manifestó Sara.

Las palabras de la modelo llegan a propósito de una supuesta ruptura con Fredy Guarín.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, desde hace varias semanas no viven juntos y en sus redes sociales no se ven muestras de cariño, que antes eran recurrentes.

Finalmente, Sara expuso que desde que se convirtió en madre cuida mucho sus palabras y añadió que nadie tiene que opinar acerca de su vida, ni mucho menos la tienen que querer.