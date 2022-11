Con los crespos hechos quedaron miles de fans de Menudo por fallido concierto en Bogotá

Mujeres de todas las edades y de varias ciudades de Colombia, seguidoras de Menudo, llegaron a la carpa Cafam, en el norte de Bogotá, para ver a sus ídolos, pero se llevaron la sorpresa de que no se iban a presentar.

“De mi sola familia veníamos siete personas y la cuestión es que estábamos en la (calle) 225, en Cafam, en la carpa, y resulta que cuando llegamos no había concierto y no tenían permisos”, expresó Martha Cañón, fanática de Menudo.

De inmediato, el club campestre emitió un comunicado asegurando que decidieron cancelar el contrato de arrendamiento del espacio por falta de la documentación requerida y las fans emprendieron un recorrido de 19 kilómetros hacia la calle 84, donde los organizadores del concierto les dijeron que sería el nuevo lugar.

“A mí me vendieron la boleta con mi mamá, siendo menor de edad, y no nos dijeron nada. Hasta ahorita que lo cambiaron aquí a los bares, pero nos dijeron que ya no", afirmó otra seguidora de Menudo.

Eran casi 500 personas esperando respuesta y otro comunicado oficial del evento confirmaba un lugar distinto.

“Muchos pagamos palcos de tres millones y medio, casi cuatro. Estamos viéndonos en pérdidas, somos una familia de 8 personas pagando por un palco de 4 millones y nos tienen desde temprano”, también manifestó otra fanática.

A las nueve de la noche de este sábado, 26 de noviembre de 2022, entre las asistentes se sentía un ambiente de rabia, tristeza, pero también de alegría.

“Pasamos de la tristeza a la felicidad, imagínate que hace 40 años quería verlos, pero mis papás no me quisieron llevar y cuando vinieron al reencuentro hace 23 años estaba embarazada, entonces tuve que esperar 40 años para verlos”, expresó otra fan de Menudo.

Sin embargo, cuando todo pintaba bien, la respuesta del alcalde local de Puente Aranda, Juan Pablo Beltrán, fue contundente.

“El evento no va porque este lugar no tiene en este momento las condiciones para realizar esta aglomeración, no están los permisos para realizarlo, no están las ambulancias, los puntos médicos, los bomberos, la logística, no hay un solo personal logístico, no hay ni las sillas en el lugar. No permitimos realizar este evento y le hacemos un llamado a los empresarios que sean responsables con la ciudadanía”, afirmó el mandatario.

Ante la situación, la empresaria del evento Carolina Gómez se pronunció.

“Hubo una notificación de la cual no fuimos comunicados ni tampoco por la persona que contratamos aquí en Bogotá para hacernos el trámite de permisos, los cuales hay constancia que pagamos todos nuestros impuestos, pagamos Sayco Acinpro... La gente puede estar tranquila, se le va a devolver todo su dinero por intermedio de La Tiquetera. Vamos a empezar a hacer la devolución a todas las personas que compraron boleta”, afirmó la empresaria.

El secretario de Gobierno distrital aseguró en un comunicado que el 17 de noviembre los realizadores del evento sabían que no tenían los permisos para el concierto. Aun así, dejaron a cientos de mujeres esperando, que por años soñaron con a ver a sus estrellas juveniles cantando ‘Súbete a mi moto’.