Con murales, jóvenes artistas recuperan paredes deterioradas y olvidadas en Cali

La Sultana del Valle se ha convertido en los últimos meses en el lienzo de jóvenes caleños y extranjeros que, como regalo a la ciudad que los vio nacer y los ha acogido, han compartido un poco de su talento a través de intervenciones artísticas en paredes olvidadas de la ciudad.

"Las intervenciones consisten en recuperar espacios que están deteriorados, bien sea por abandono o porque están muy rayados. Lo que buscamos es volverlos de referencia en la ciudad", cuenta el artista Andrés Pedroza.

La idea es promovida por la Fundación Culata, un espacio sin ánimo de lucro concebido en Cali, que busca apoyar el arte independiente y socializar este conocimiento a través de talleres, exposiciones, conservatorios, festivales culturales e investigación, como una mirada positiva hacia la construcción de la paz.







"Soy muralista y desde hace ocho años vengo pintando en las calles. El año pasado estuve en México, y allá y en algunos países que he visitado, como Argentina, Chile, Uruguay, pude ver cómo es la dinámica y cómo se profesionaliza el hecho de pintar en la calle, siempre hay un apoyo. Yo llegué, le conté la idea a una galería que se llama La Tomatera, y nace la propuesta de crear una Fundación para que nos puedan apoyar y captar recursos para invertirlos en los espacios que se necesita", agregó Pedroza, quien es subdirector de Culata.

Gracias a esta iniciativa, que se puso en marcha desde principios del 2015, nueve paredes de la capital del Valle del Cauca tienen ahora una nueva cara.

"Nosotros mes a mes tenemos un esquema y llamamos a artistas de Cali y también internacionales que vienen a la ciudad. Han participado argentinos, un mexicano, un ecuatoriano y caleños. Consultamos sus redes y los vamos llamando para que se intervenga una pared que nosotros conseguimos", dice Pedroza.

Los permisos para plasmar este arte son gestionados por la Fundación Culata con los dueños de los espacios y, en caso de no tenerlos, simplemente se los toman. Hasta la fecha, según Pedroza, en zonas públicas no han tenido inconvenientes con la Administración Municipal, porque saben que se trata de un regalo para la ciudad.





La intención es realizar mensualmente una intervención, por lo cual, para apoyar la misma y conseguir los implementos que cada artista necesita, se realizan exposiciones previas.



"El último caso fue el puente de la quinta al lado del club Noel. El lugar siempre olía feo, siempre estaba lleno de gente consumiendo vicio. Simplemente llegamos y nos empezamos a apropiar del espacio y la comunidad también nos empezó apoyar", añade el caleño.

La próxima intervención se tiene planeada para este mes. Con el fin de conseguir el respaldo para llevarla a cabo, Culata realizó el pasado 6 de agosto la exposición colectiva de los artistas APAZ & LETOP, en la galería la Tomatera ubicada en el barrio San Antonio.

Asimismo, Andrés Pedroza manifestó que quienes deseen brindar apoyo a esta propuesta de arte y cultura, con donaciones de pinturas, pinceles, materiales o dinero, pueden escribir al correo fundacionculata@gmail.com.