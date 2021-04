Con nostalgia, La Liendra volvió a casa donde vivió con su ex Luisa Castro y que compró de nuevo

Mauricio Gómez, La Liendra , sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir con nostalgia su regreso a la casa en Pereira donde vivió con su ex Luisa Castro.

Hace poco más de un mes, el influencer, quien se encuentra radicado en Medellín, contó que iba a comprar de nuevo la vivienda.

Esta ocasión aprovechó para visitar de nuevo el lugar y contar con qué propósito lo recuperó, pues ya cuenta con varias propiedades, entre ellas, un lujoso apartamento en la capital antioqueña y una finca en el Eje Cafetero, la cual está remodelando.

“Esta casa es muy hermosa, muy grande. Cuando la vendí me dolió tanto porque es como la que uno de pobre siempre tiene en la mente. No les voy a mentir, venir acá me da mucha nostalgia porque fue la primera casa que conseguí, viví muchas cosas aquí y grabé muchas cosas importantes”, expresó.

De acuerdo con sus historias, Gómez compró esta casa con el objetivo de rentarla y que ese dinero sea para su mamá.

“Esta casa la compré y queda a mi nombre, pero se va a arrendar y la renta es para que mi mamá sobreviva... como mami es para que tú cojas y te compres tus cositas. Entonces ella queda encargada de la casa y del arriendo”, explicó.

El joven influencer hizo un recorrido por la propiedad, destacando que la encontró casi como la había dejado, a pesar de que la había vendido hace un año.

Gómez actualmente sostiene una relación sentimental con Dani Duke, influenciadora de maquillaje.