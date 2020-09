Con romántica foto, Andreina Fiallo celebra un año de relación al lado de jugador del DIM

View this post on Instagram

Gracias por buscarme... por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena... por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así te lo escribo en letras grandes, por sumar siempre... por ser mi amigo, pareja, amante, electricista, y todo lo que haga falta... por abrir los miles de seguros que había puesto en mi corazón, con HUMILDAD y sin afán, con hechos y mucho amor. Estoy tan orgullosa de ti mi amor, no sólo has estado a la altura de las circunstancias que no siempre son fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas, después de todo lo que me haz dado en este año, que no ha sido fácil, mi apoyo, mi partner, mi cómplice... solo mereces que ame tu alma el resto de mi vida... 😑🦋