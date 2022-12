Con 'Salsa sin miseria', jóvenes caleños forman públicos y abren espacios para perpetuar este ritmo

Se trata de un colectivo nacido en la Sucursal del Cielo hace cerca de dos años y que ya cuenta con más de 31.000 seguidores en redes. Esta es su historia.

Sentados en un andén, en medio de charlas, cervezas y baile, cuatro jóvenes caleños encontraron la forma de resumir estas tertulias entorno al ritmo que los apasionaba: la salsa. Sergio Valdés, Stephanía López, Junior Pantoja y Cristhian Rodríguez, dieron a luz a 'Salsa sin Miseria', una iniciativa cuyo fin es formar públicos.

El proyecto está enfocado, también, a la difusión de este popular género desde diferentes perspectivas. "'Salsa sin Miseria' es un colectivo, porque al igual que en un bus, en la salsa cabemos todos", asegura Sergio Valdés.

Esta propuesta no solamente se enfoca en la historia y las producciones como tal, sino que involucra otras disciplinas como las artes gráficas, la literatura, la fotografía y demás expresiones que han estado al margen de este ritmo, pero que también se han visto influenciadas por el mismo.

"Muchos medios de comunicación se enfocan en la actualidad de la salsa, otros medios más de melómanos se enfocan en la historia. Lo que nosotros queremos hacer es llegar a un punto intermedio, pero, además, que sea agradable y atractivo a leerlo, al verlo, al escucharlo", agrega Valdés.

Todo lo que se publica en 'Salsa sin Miseria', asegura el joven, tiene una razón de ser. Además, sostiene que, como precursores de esta iniciativa, pretenden poner sus saberes al servicio de las personas que han hecho un recorrido más profundo en torno a la salsa y "darle pantalla", a músicos, escritores, fotógrafos, entre otros.

En sus redes sociales este colectivo caleño hace la invitación permanente a que la gente exprese su sentimiento salsero. Asimismo, sirve de vitrina para mostrar diferentes formas de concebir el que consideran el ritmo eterno.









"Cuando pensamos en este proyecto, quisimos aprovechar su esencia digital para sobrepasar fronteras. Nuestro contenido se diferencia porque tiene una elaboración desde lo gráfico, pero también tiene un discurso muy trabajado", expresa Sergio.

Como parte del objetivo con el que nació la iniciativa, el fin de que diferentes públicos compartan alrededor de este género, se llevará a cabo este sábado 30 de septiembre 'La Noche de Salsa Sin Miseria', que tendrá como escenario a Casa Felisa, ubicada en la calle 12N #4N-71, a partir de las 9:00 de la noche.

"Es el primer evento que hacemos enteramente bajo nuestra organización, va con orquesta en vivo. En sí, el eje principal es el baile. No es una audición, no hay una temática, no se requiere tener un conocimiento de la historia de la salsa para poder entrar allí. Es una programación variada, pensada para que todos los asistentes la bailen y la compartan", concluye el precursor del colectivo.





