Con un "impresionante anillo", Rebel Wilson se comprometió con Ramona Agruma

La actriz australiana de comedia Rebel Wilson compartió a través de sus redes sociales que se comprometió con su pareja, la empresaria Ramona Agruma.

La romántica pedida de mano tuvo lugar en Disney, a donde las enamoradas llegaron con camisetas iguales de color rosado. En las fotografías las mujeres se dieron un beso y enseñaron el anillo de compromiso, el cual fue patrocinado por una marca de joyería de lujo.

“Gracias por el impresionante anillo 💍 y a Bob Iger y al increíble equipo de Disneyland por llevar a cabo esta mágica sorpresa”, expresó la intérprete en la publicación.

Según información de la revista People , Rebel Wilson y su pareja comenzaron a salir en el mes de enero del pasado año.

La misma actriz compartió al medio citado que el romance surgió tras varios días de hablar por celular y fue entonces que notó la "conexión instantánea" que existía entre las dos.

"Siempre me han gustado las chicas y he tenido una gran amistad con mujeres, pero era la primera vez que se trataba de una relación romántica y me quedé de piedra. Y entonces me dije: 'Bueno, ¿y si era una parte de mi personalidad que estaba reprimiendo y no estaba explorando?”, precisó anteriormente.

La australiana se cuestionó por mucho tiempo su orientación sexual, por lo que, hasta la fecha, no se encasilla.

"Y todavía no sé al cien por cien en qué categoría encajaría. Realmente no lo sé. Ahora estoy en una relación estupenda con una persona del mismo sexo, y es genial”, concluyó.

Otras noticias de entretenimiento

La relación amorosa que mantienen Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando de que hablar, pues recientemente la pareja fue grabada teniendo ciertas muestras de afecto en el estadio municipal de Badalona, ubicado en Barcelona, España.

Según se observa en el metraje que se difundió en redes sociales, la pareja departía en la parte alta de las gradas del lugar, allí se ve cómo comentaron el evento deportivo que se desarrollaba.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los internautas fue cuando de repente ambos se besaron por algunos momentos.

El metraje fue comentado por los usuarios de la web, quienes dejaron comentarios como “Cada quien tiene derecho a buscar su felicidad”, “Él nunca amó a Shakira” y “Ellos solo están buscando fama”.

Este episodio se suma al paseo que tuvieron los enamorados en las calles de Madrid el pasado 6 de febrero. Y es que la pareja fue vista muy cariñosa y sonriente. Incluso, respondieron algunas preguntas de la prensa española.

Gerard Piqué y Clara Chía han estado en el ojo del huracán, especialmente desde que Shakira lanzó su exitosa canción 'Sesión #53' junto a Bizarrap, que contiene frases que son tomadas como indirectas hacia ellos.