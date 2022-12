Con un Ritmo Violento, Chocquibtown lanzó su nuevo video musical

Los chocoanos Goyo, Tostao y Slow Mike de Chocquibtown estrenaron este miércoles su nuevo videoclip ‘Ritmo Violento’ que hace parte de su última producción ‘El Mismo’.

La canción la realizaron junto al compositor también chocoano, Alexis Play, quien tiempo atrás hizo parte de esta agrupación.

Publicidad

El sencillo tiene sonidos tradicionales de la costa Pacífica, sonidos fuertes, urbanos y letra contundente.

“Ritmo violento que hace que me mueva y no pare, va recorriendo todo mi cuerpo y me motiva a bailar. Si te motiva síguelo, que el ritmo no pare, gózalo, no tengas pena y báilalo se siente en el cuerpo muévelo y vacílalo”, dice una de las estrofas de la canción.

El video aparentemente es opuesto a lo que Chocquibtown ha mostrado oportunidades anteriores, no tiene mucho color, no se ven a los músicos bailando y no tienen una historia detrás.

Según la agrupación, el video fue realizado con un grupo de amigos, esto porque por redes sociales sus seguidores se los pidieron, es una de las canciones favoritas de su nuevo álbum.

Publicidad