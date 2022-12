Con ‘Un soltero en navidad’, el vallecaucano Junior Jein evoca la ‘Playboy party’

Tras el éxito de ‘Diciembre’, canción con la que Junior Jein puso a bailar a miles de personas a finales de 2006 y la cual se convirtió en una de las más sonadas de la Feria de Cali, el cantante nacido en el puerto de Buenaventura se puso una meta: marcar una tendencia y sacar cada fin de año un tema tan ‘pegajoso’ como ese.

Para esta ocasión el título escogido fue ‘Un soltero en navidad’, tema que habla de un hombre que planifica llegar sin compromisos conyugales a esa época y así poder disfrutar sin ataduras, andar con sus amistades de parranda y gozar durante estas festividades.

El artista vallecaucano, que ha puesto a bailar a públicos de todos los rincones del mundo, desde Europa, hasta Estados Unidos y Latinoamérica, habló con Noticiascaracol.com sobre su nuevo video, su otro amor, el fútbol, y sus 10 años de carrera artística, los cuales celebrará con un gran evento el 28 de noviembre, que tendrá como escenario la carpa del club San Fernando, en la capital del Valle del Cauca.

¿Por qué este año ‘Soltero en navidad’?

No sé, venía de Tumaco en un avión entonces se me vino a la cabeza esa historia. Por lo general, uno siempre escucha que diciembre son las navidades con la familia, con los amigos, y pensé en por qué no hacer algo antagónico. Me pareció una historia muy jocosa y, por eso, decidí proponer este concepto para fin de año.

¿Cómo ha tomado la gente esta nueva propuesta?

Muy bien, me sorprende porque solamente con el título arrancamos una sonrisa y eso es positivo. Cuando ya la gente empieza a escucharla dicen: “Bacano”. A parte, el concepto audiovisual ha llevado a que la gente comprenda y se familiarice con la canción.

El video lo hicimos acá en Cali con diez reconocidas y muy lindas modelos, y tiene un concepto de ‘Playboy party’, yo personifico a Jeff Hefner y ha gustado mucho, me sentí cómodo. Más que un video fue una rumba de soltería (risas).

¿De qué manera impulsará este tema para que sea todo un éxito de feria, como lo logró con ‘Diciembre’?

A mí me gusta promover no solo en los medios tradicionales, sino ser muy alternativo, salir a la calle, de la propia mano entregar mi canción y compartir con la gente y eso hace que realmente se vuelva muy popular la canción.

¿Qué ha sido lo más significativo para usted en esta década de carrera artística?

Lo más significativo, a parte de la aceptación que ha tenido mi propuesta musical y mis canciones, es el cariño que la gente me da a diario, eso no tiene precio. Los premios son muy importantes en la carrera artística, pero el más grande es el cariño de la gente y es un premio que todos los días recibo.

¿Cómo considera que se ha transformado su música desde que inició a lo que es actualmente?

Realmente mi propuesta era cien por ciento urbana, era un hip hop americano que fue evolucionando muy curiosamente, a partir de un análisis que hice con la primera canción que propuse, llamada ‘Puro Vacilón’. Sonó muy bien en las estaciones de radio hasta el punto que fui escogido para abrir la gira de Daddy Yankee en 2005, pero en diciembre dejó de sonar y yo pensé que iba a ser el ‘boom’.

Hice un análisis y pensé que no podía ser solo urbano porque el concepto para final de año cambia, y en 2006 creo ‘Diciembre’ que es la fusión de la raspa. Me di cuenta que en ese entonces se valoraba más ese tipo de música tropical y lo urbano todavía era visto con malos ojos. Empecé a hacer fusiones de salsa con Guayacán, Willy García. Fusioné lo urbano con lo tropical y es lo que hoy en día muchos reconocen como la base y los cimientos de la salsa choke.

¿Se siente precursor de la salsa choke?

Sí, claro. Porque no es que me sienta, sino que también especialistas y reconocidos exponentes de salsa choke lo reconocen como tal. Tengo una buena relación con ellos, a diario conversamos mucho e incluso hemos compartido tarima haciendo un performance de salsa choke.

A usted se le reconoce también por apoyar proyectos sociales ¿Cómo vincula esa labor con su actividad artística?

Mi abuela me crió siempre diciéndome que uno tenía que ser muy agradecido, y creo que está en mi ADN. Lo que yo hago es esa retroalimentación, regresarle a mi gente ese cariño, porque Buenaventura ha sido pilar en mi desarrollo, al igual que Cali y Tumaco.

Antes de uno ser artista es un ser humano y a mi realmente me duele ver jóvenes que se descarrilan o el abuso que tienen las bandas criminales de arrebatarle a la sociedad esos niños, sabiendo que no solamente el talento es cultural y musical, sino también deportivo. Lo que hago es aprovechar mis relaciones personales, ese cariño que me tiene la gente, y por ejemplo a alcaldes, directores de institutos descentralizados, les propongo que a través de la música es mucho el aporte que se puede hacer.

En Buenaventura cuando se desató el ‘boom’ de las casas de pique me sorprendí al ir allá y ver tanques de guerra, soldados, helicópteros, lanchas armadas hasta los dientes. Pensé que la intervención no podía ser solamente militar, entonces cuando tuve la oportunidad de dialogar con algunas personas del Gobierno Nacional les planteé esa inquietud, que la intervención también debía ser cultural, social y en otros aspectos.

Junto a Willy García y Ray Charrupí, de Chao Racismo, desarrollamos una propuesta que se llamó ‘La Buenaventura Musical’ y realmente impactó mucho en la comunidad, hasta el punto de que hoy estamos celebrando que ya entregamos el proyecto con una casa estudio. A parte de eso, una noticia que nunca había pasado en el puerto, y era un disco de oro, vendimos 10 mil copias de una producción musical que grabamos con los jóvenes beneficiados.

¿Cree usted que la música lo ayudó a no dejarse llevar por esa realidad lastimosa del conflicto en su natal Buenaventura?

Totalmente y no lo desconozco. Siempre que me preguntan lo digo. Yo crecí en un entorno donde veía droga, armas y extorsiones como un modo de vida. A uno en su adolescencia esas cosas lo tientan, pero gracias a la música, al apoyo de mis familiares y a la fortaleza personal, logré construir realmente lo que quería que era ser cantante. Por eso me gusta apoyar.

Usted destaca que el deporte también ayuda. Sabemos qué es hincha del América ¿Pensó ser futbolista? ¿Quién lo contagió de ese amor por el equipo escarlata?

Me encanta el fútbol, en mi adolescencia fui arquero, selección Buenaventura y todo, gracias a mi estatura, pero el estado físico no me dejó. Un día fui Cascajal a entrenar con las inferiores de América y me cogió el profesor Otoniel Quintana, me sacó la leche y no volví.

Me hice hincha del América al ver figuras de Buenaventura, como Freddy Rincón y Adolfo ‘el Tren’ Valencia, vistiendo la camiseta roja. Eso me conectó mucho. Me identifiqué con los goles de Anthony ‘el Pipa’ Ávila y Niche Guerrero me conectó mucho. Yo lo último que pierdo es la fe, yo he creído en los jugadores, en los técnicos, en los proceso, lastimosamente los resultado, no se han dado, pero pienso que este año se están haciendo las cosas un poco mejor y vamos a regresar a la A.