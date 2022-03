Sara Uribe respondió si su cola es operada

Sara Uribe decidió responder algunos interrogantes de sus seguidores. Una de las preguntas que más se destacó fue si su cola era operada.

"Tienes prótesis en tus nalgas", fue la pregunta del seguidor de Sara Uribe.

En su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 6 millones de seguidores, la modelo decidió responder a esta pregunta con un videoclip de ella en la ducha. Sara Uribe aparece en dichas imágenes luciendo un bikini negro en el que deja en evidencia que su cola es natural.

Sara Uribe también compartió en sus historias otro video en el que aparece haciendo twerking con un diminuto short deportivo. La presentadora bailó junto a su camioneta y en plena calle.

“Casi me desbarato. Con razón hoy me dolía todo. Si saben como soy pa’ qué me invitan”, dijo.