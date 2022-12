Con un video ‘subido de tono,’ Zayn Malik hace su debut como solista

El cantante británico Zayn Malik, ex integrante de One Direction, hizo este viernes su debut como solista, con "Pillowtalk", un sencillo sexy y urbano, acompañado de un vídeo muy picante.

La ex estrella de la boy band, quien se hace llamar ahora simplemente Zayn, anunció su primer álbum como solista, "Mind of Mine", que saldrá a la venta el 25 de marzo próximo.

Publicidad

Muy lejos del estilo de las canciones de One Direction, el sencillo "Pillowtalk" (Hablando con la almohada) está acompañado de un vídeo muy subido de tono en el que Zayn baila íntimamente con la modelo estadounidense Gigi Hadid.

Zayn promete en la canción "estar en la cama todo el día", con una amante en "un lugar tan puro, tan sucio y crudo".

"Es nuestro paraíso y es nuestra zona de guerra", canta.

En un toque lírico sorprendente para uno de los musulmanes más prominentes del entretenimiento occidental, Zayn utiliza imágenes religiosas para promover el tema de la canción.

Publicidad

"Pillowtalk -- mi enemiga, mi Alá", canta.

El británico de 23 años grabó el álbum en gran parte en Los Angeles con el productor Malay, que es conocido por su trabajo con Frank Ocean.

Publicidad

El álbum saldrá exactamente un año después de que Malik dejara One Direction, la banda que surgió del concurso de televisión "The X Factor" en 2010 y que en poco tiempo se convirtió en una de las más populares mundo.

En una entrevista previa a la salida de "Pillowtalk" Zayn confesó que durante mucho tiempo fue infeliz en One Direction.

"Nunca quise estar en la banda", dijo a la radio Beast1.

"Solamente le di una oportunidad porque estaba allí en ese momento y luego, cuando me di cuenta de la dirección que tomábamos (...) con la música, al instante me di cuenta de que no era para mí", dijo.

Publicidad

Tras sacar en noviembre su primer álbum sin Zayn "Made in the A.M.", One Direction decidió tomarse una pausa indefinida.

La semana pasada, Louis Tomlinson, el vocalista de la banda pop, anunció el nacimiento de su primer hijo con la estilista Briana Jungwirth.