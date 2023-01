“Con unos kilitos más”, Sara Uribe presume sus piernas y cuenta cómo logró recuperar su peso

La presentadora habló de los duros momentos que vivió después de su embarazo y las ofensas que recibió por su delgadez. Ahora está feliz con su nueva figura.

“Después de tener a Jacobo, entre la lactancia, el corre-corre y otras cosas, mi cuerpo comenzó a cambiar aún más de lo que ya había cambiado: bajé mucho de peso y no era algo que pudiera controlar”, relató Sara Uribe en una publicación de Instagram.

Publicidad

“Tenía las hormonas completamente alborotadas. Muchas personas me escribían por aquí que me veía flaca, garruda, horrible. ¡Y no crean que no! A uno esas cosas le afectan también porque es normal… uno también es un ser humano y siente”, confesó la paisa.

En el mensaje, que acompañó con una fotografía de su nueva apariencia, la presentadora contó que visitó especialistas y empezó a realizar actividad física, pero nada le daba resultados. Incluso dijo que por su peso la ropa le quedaba grande y se le notaban mucho los huesos.

“Así como me ven ahora: con unos kilitos más, es como soy en realidad y como me gusta estar. Estos kilos han sido producto de un proceso importante que he tenido para estabilizar mi salud y mi mente, todo en conjunto. Me veo en el espejo y me gusta lo que veo. Me gusta el fondo que tengo. Me gusta esto”, destacó Sara.

Publicidad

La ahora empresaria aprovechó para hacer una reflexión sobre los constantes ataques y comentarios ofensivos que recibe frecuentemente en sus redes sociales, principalmente de su apariencia física.

Publicidad

“Cuando me escriben mensajes intentando "lastimarme" diciendo: "Estás cachetona, cuídate con la comida, etc…”, no me molestan, ¡me alegra! Porque quiere decir que los de afuera también ven el cambio en mí y sin importar si a quien escribe le gusto más flaquita o más llenita, me gusto yo y es suficiente”, aclaró la modelo paisa.

Por eso también hizo un llamado a todas las personas que la siguen para que respeten las diferencias físicas de sus semejantes, pues hay cosas más importantes para ofrecer.

“Todo este mensaje para decirles que cuando hacemos comentarios a otras personas no sabemos los procesos que esa persona está teniendo, que está llevando. El físico no es más que un empaque, que muchos cuidamos un poquito más que otros o que nos interesa más, sí, pero es un empaque”, puntualizó.

Publicidad

Le puede interesar: “La separación pone más bellas a las mujeres”: le dicen a Sara Uribe por su cambio de look